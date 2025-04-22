وزير الإتصال: الإعلام يجب أن يبقى بالمرصاد للحملات التشويهية التي تستهدف الجزائر

أكد وزير الإتصال محمد مزيان، أن الإعلام يجب أن يبقى بالمرصاد للحملات التشويهية التي تستهدف الجزائر.

وأضاف وزير الإتصال خلال إشرافه على إفتتاح أشغال الملتقى الجهوي الثاني للصحفيين والإعلاميين بولاية قسنطينة. أن الإعلام آلية أساسية توصف بالسلطة الرابعة. و لكن نقولها لفظا فقط لما له من أثر في النفوس و القيم. فهو آلية أساسية في الحوكمة.

كما شدّد وزير الإتصال على ضرورة أن يبقى الإعلام بالمرصاد للحملات التشويهية التي تستهدف الجزائر. لأنها بلد ينعم بالخيرات ويتم استهدافها لتشويهها. وتعطيل المسار التنموي. مؤكدا أن رئيس الجمهورية يولي أهمية كبيرة للصحفي. وعليه أن يبقى في إطار الإحترافية والتمكن من المهارت المهنية. والتحلي بالأخلاق المهنية و الاداب.

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