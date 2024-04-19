وزير الإتصال: الإنتهاء من إعداد مشروع صندوق دعم الصحافة

أكد وزير الإتصال محمد لعقاب، بأنه تم الإنتهاء من إعداد مشروع صندوق دعم الصحافة و هو في مرحلة الإثراء النهائي ليعرض على رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وقال وزير الإتصال، في ختام زيارته التفقدية لعدد من المؤسسات الإعلامية التابعة لقطاعه بوهران. أن إعادة إطلاق هذا الصندوق من بين التوجيهات التي قدمها رئيس الجمهورية. حيث انهينا إعداد المشروع و أرسلنا نسخا لبعض المؤسسات الإعلامية لإثرائه. مشيرا إلى أن الصندوق قد جمد لعدة سنوات و سنعمل لاسترجاع الأموال التي كانت فيه و وضعها في الصندوق الجديد. حتى و إن كنا قد وجدنا مصادر جديدة لتمويله غير الخزينة العمومية.

و على صعيد آخر أشار الوزير إلى مشروع إنشاء مجلس لآداب وأخلاقيات المهنة. أنه في الوقت الحالي أنهينا المرسوم التنفيذي الخاص بهذا المجلس في انتظار صدوره في الجريدة الرسمية.

وأضاف لعقاب، أن المرسوم ينص على أن هذا المجلس هو الذي يقوم بإعداد ميثاق أخلاقيات المهنة. موضحا أنه ربحا للوقت بادرت الوزارة بإعداد هذا الميثاق و سنسلم مسودة لمجلس أخلاقيات المهنة عند تنصيبه لإثرائه. و من ممكن أيضا أن يتم عرضه على الصحفيين و مسؤولي المؤسسات الإعلامية لتقديم اقتراحات و افكار حتى يكون ميثاقا محترما يلتزم الصحفيون بتطبيقه و ذلك ترسيخا لمبدأ التشاور”.

و من جهة أخرى، أعلن الوزير عن الشروع في تطبيق بعض النصوص القانونية الجديدة المتعلقة بالإعلام قائلا بدأنا في تكييف الصحف الإلكترونية والورقية وستصدر تباعا مراسيم أخرى قريبا”. كما وصف القانون الأساسي للصحفي بالممتاز ويعطي للصحفي الجزائري المكانة التي يستحقها.