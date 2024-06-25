وزير الإتصال: الإهتمام الإعلامي بالسياحة في الجزائر لازال متواضعا

قال وزير الإتصال محمد لعقاب، أن الإهتمام الإعلامي بالسياحة في الجزائر لا يزال متواضعا بالرغم من الإمكانات السياحية التي تزخر بها الجزائر.

وأضاف لعقاب خلال كلمة له بمناسبة توزيع جائزة أحسن عمل إعلامي في مجال السياحة بمناسبة احتفالية اليوم الوطني للسياحة. إن الترويج للجزائر كوجهة سياحة، يعني العمل على تعزيز مكانة السياحة اقتصاديا في بلادنا. إذ رغم الإمكانيات السياحية الضخمة والمتنوعة من ساحلية وجبلية وصحراوية وحموية وتاريخية وثقافية ودينية أيضا. ما زالت الجزائر تسعى لأخذ المكانة التي تستحق في هذا المجال. مضيفا أن الإعلام له دور حاسم في إبراز ذلك كله والتسويق له بكفاءة وفعالية.

وأضاف لعقاب، إلى أنه على الرغم من أهمية الإعلام في هذا المجال، إلا أن الإهتمام الإعلامي بالسياحة في الجزائر، لازال متواضعا. كما أن الإعلام السياحي في حد ذاته لم يلق الاهتمام اللازم كغيره من الإعلام المتخصص في القطاعات الأخرى، ورغم الإمكانيات السياحية الضخمة. لا تملك الجزائر سوى عدد قليل من وسائل الإعلام المعتمدة المتخصصة في السياحة. كذلك هناك نقص ملحوظ في الاهتمام بالسياحة من قبل الصحافة الورقية والإلكترونية.

وكشف الوزير، أنه سيتم اليوم توقيع مذكرة تعاون بين المنظمة الوطنية للصحفيين الجزائريين و 05 مؤسسات فندقية سياحية. تهدف الى الترويج لوجهات الجزائر السياحية والبرامج السياحية المتنوعة عبر مختلف المؤسسات الإعلامية والمنصات الرقمية. وكذا المرافقة الإعلامية لجهود المتعاملين في قطاع السياحة.