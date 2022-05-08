وزير الإتصال: التاريخ سيشهد بأن ما حدث في الجزائر لم يحدث في بلد آخر

قال وزير الإتصال محمد بوسليماني، أن التاريخ يشهد بأنه ما حدث في الجزائر. لم يحدث في اي بلد آخر. و اليوم بفضل الشهداء نحيي ذكرى مجازر 8 ماي 1945 وبوم الذاكرة.

وأضاف وزير الإتصال خلال إحياء ذكرى 8 ماي 1945 اليوم الوطني للذاكرة رفقة وزير المجاهدين بالعاصمة، أنه استشهد أكثر من 45 ألف جزائري. كما أن التاريخ يشهد بما حدث في الجزائر لم يحدث في أي بلد آخر. واليوم بفضل الشهداء نحيي ذكرى يوم الذاكرة. مشيرا إلى أن المعركة لا تزال متواصلة و هي معركة تشييد بفضل الجهود.

وكشف وزير الإتصال في ذات السياق، أنه لدينا شبيبة تملك مؤهلات و نحن نثق فيها ان تنفجر لبناء جزائر جديدة لتظافر الجهود من الجميع. مشيرا إلى أن الشعب خاض بالأمس الثورة و اليوم لدينا معركة إستقلال التام و الكامل بفضل الاقتصاد الذي قال رئيس الجمهورية أن سنة 2022 ستكون سنة اقتصادية.

وأضاف وزير الإتصال، أن البعض يتلذذ باستذكار النقائص. والجزائر تأثرت بجائحة كورونا مثلها مثل باقي بلدان العالم. غير أنه سننطلق اليوم في العمل و نسير إلى الأمام رغم تذمر البعض من انجازاتنا. كما أن إرادة شبابنا ستنتصر و الجزائري معروف برفع التحدي. داعيا إلى اغتنام الفرصة لترسيخ تاريخ البلاد في شبابنا و تضحيات شهدائنا الابرار. كما علينا أن نبذل أكثر المجهودات لكي تكون الذاكرة العظيمة و المجيدة علينا أن نكون كالسابق.