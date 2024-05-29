وزير الإتصال: الجزائر بحاجة إلى إعلام قوي وفعال

قال وزير الإتصال محمد لعقاب، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إتخذ العديد من التدابير لفائدة المؤسسات الإعلامية بهدف تقويتها ودعمها.

وأضاف وزير الاتصال خلال إشرافه اليوم الأربعاء على افتتاح فعاليات أشغال الورشات التكوينية. حول “الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات الرئاسية”. المنظمة من طرف المحكمة الدستورية بالتعاون مع وزارة الاتصال. أن قطاعه أضحى يتمتع بحيوية إيجابية، بعدما وضعت الوزارة يدها في يد المؤسسات الإعلامية لخدمة الوطن. وذلك طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي سبق له أن إتخذ العديد من التدابير لفائدة المؤسسات الإعلامية بهدف تقويتها ودعمها.

وأشار لعقاب إلى الدور الإيجابي التي باتت تلعبه الدورات التكوينية في تحسين أداء الصحفيين. لافتا إلى أن الجزائر في أحوج ما تكون لإعلام قوي وفعال. خاصة أن النشاط الإعلامي العالمي في الوقت الراهن قوي ومؤثر ويخاطبنا حتى بلغتنا الأم. يعمل على قصف العقول والقلوب معا. مضيفا أن التوجه الإعلامي العالمي الحديث يميل نحو التخصص. بل يميل أكثر إلى تخصص التخصص.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم افتتاح أشغال الورشة من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، و وزير الاتصال، محمد لعقاب، ووزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، و وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، وممثلي عدة هيئات رسمية. وتأتي هذه الورشات الموجهة لفائدة وسائل الإعلام على مدار 4 أيام، كخطوة لفتح فضاء تكويني للأسرة الإعلامية حول الدور المنوط بالمحكمة الدستورية في الانتخابات الرئاسية.

وستسلط الورشات الضوء على المستجدات الدستورية والقانونية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية. التي نشأت عن استحداث المحكمة الدستورية كبديل للمجلس الدستوري في إطار دستور نوفمبر 2020.

كما سيتم توضيح دور المحكمة الدستورية إلى جانب صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في تجسيد الضمانات الدستورية والقانونية. لحماية الحق في الترشح والحق في الانتخاب وإعلان النتائج النهائية للانتخابات.