وزير الإتصال: الجزائر تتعرض إلى حملات للسطو على التراث طالت حتى بطولات كرة القدم

قال وزير الإتصال زهير بوعمامة، أن الجزائر تتعرض منذ سنوات لحملات مدانة من قبل أطراف معروفة للسطو على تراثنا. وعلى مايبدعه أبناؤنا في كل أصناف الفن والثقافة.

وأضاف وزير الإتصال، خلال افتتاح أشغال يوم دراسي بعنوان: “احترام حق المؤلف، ركيزة الاعلام العصري”. تم تنظيمه بالشراكة مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. أن اللصوصية وصلت الى محاولة السطو على بطولات كرة القدم. مضيفا أن الجزائريين والعالم بأجمعه تابع بكل اسف ما جرى للمنتخب الوطني في كأس أمم إفريقيا 2025.

وأشار وزير الإتصال، إلى أن حق المؤلف في الإعلام العصري، يقتضي التكفل بالجوانب المتعلقة بالتشجيع على الإبداع في إطار الحماية القانونية للإنتاج الإعلامي المبتكر. وهو ما يوفر للمبدعين عوامل الثقة والاطمئنان على محتوياتهم الإعلامية المتنوعة وعلى حقوقهم المادية والمعنوية.

وأوضح، أن ضرورة هذه الحماية تتأكد كل يوم زيادة، في ظل التطور التكنولوجي الذي استغله ذوو الضمائر الخربة والعقول المتحجرة للقرصنة في عالم افتراضي. يظل بحاجة إلى كثير من الضبط باتجاه أخلقة ممارسات رواده وردع لصوص جهد المتميزين من أسرة الإعلام والفن والثقافة.

