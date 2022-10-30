وزير الإتصال: الجزائر جاهزة لإنجاح القمة العربية

أكد وزير الإتصال محمد بوسليماني، أنّ الجزائر جاهزة لإنجاح القمة العربية التي ستقام يومي الثلاثاء والأربعاء.

وقال وزير الإتصال خلال زيارة تفقّدية اليوم الأحد، لمختلف أستوديوهات وفضاءات المركز الدولي للمؤتمرات. أنه راض عن نوعية نوعية الاستعدادات تحسبا لاحتضان الحدث الكبير على مستوى القادة. مشيرا إلى أن كل الإمكانيات العصرية التي وضعت تحت تصرف الصحفيين الجزائريين والعرب والأجانب. مستدلا باستعانة المنظمين بشاشات عملاقة لوضع ناشطي الإعلام في أفضل وضع.

وأشار بوسليماني إلى أنّه تحادث مع كثير من الإعلاميين الذين أكّدوا ارتياحهم للترسانة اللوجستية الهائلة المسخّرة لثالث قمة عربية على أرض الجزائر. منتهيا إلى الإعراب عن تفاؤله بنجاح القمة العربية الـ 31.