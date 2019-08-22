وزير الإتصال: “الحكومة تلتزم بتوفير كل ظروف العمل الملائمة لترقية العمل الصحفي”

أكد وزير الإتصال، الناطق الرسمي للحكومة حسان رابحي، على ضرورة حشد الجهود والهمم لخدمة المصلحة العامة للوطن.

وأوضح الوزير على هامش تفقده لمقر المديرية الجهوية لوكالة الأنباء الجزائرية بورقلة، أنه يتعين حشد الجهود والهمم لخدمة البلاد.

ودعا الوزير إلى ضرورة توافق الرؤى وأن تتعاضد الجهود بما فيه خير للبلاد والعباد.

وأكد حسان رابحي، أن الحكومة تلتزم بتوفير كل ظروف العمل الملائمة لترقية العمل الصحفي، من خلال تسخير كل الوسائل الضرورية.

وأشار رابحي في السياق ذاته، أن العمل الإعلامي مهم جدا، حيث يتمنى المواطن أن تصله المعلومة في وقتها.

وأضاف رابحي، “سنسعى في المستقبل ومن خلال الوسائل التي سنمكن بها قطاع الإعلام إلى إعطاءه نفسا أكبر”.

وأكد الوزير، أنه سيتم تمكين كل جهات البلاد من الإمكانيات والتجهيزات التي تمكنها من أن تستفيد من محطات خاصة بها.

وأكد حسن رابحي، على أهمية التغطية الشاملة للبث عبر كافة أرجاء الوطن لتمكين المواطن أينما كان من إلتقاط البرامج الإذاعية والتلفزيونية.

وأوضح الوزير، أن تحقيق تغطية شاملة للبث تكتسي أهمية قصوى من أجل تمكين المواطن في أي منطقة من الوطن من التقاط البرامج الإذاعية والتلفزية.

وأشاد رابحي بالكفاءات الجزائرية في تسيير هذا النوع من المنشآت الذي يتطلب تقنيات ومعرفة عالية في مجال الإتصال.

وأكد الناطق باسم الحكومة على ضرورة بذل جهد أكبر في مجال تكوين الموارد البشرية في هذا المجال التقني.