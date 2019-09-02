وزير الإتصال: “الحوار أصبح أولوية تفرضه الظروف الحالية”

أكد وزير الإتصال حسان رابحي،بأن الحوار أصبح أولوية في بلادنا تفرضه الظروف الحالية وهو ما يستدعي التقارب في الأفكار والرؤى.

وأوضح رابحي في كلمة ألقاها بمناسبة ذكرى تأسيس إذاعة القرآن الكريم الـ29، أن عمل الدولة منصّب حول ضرورة التحاور والإتصال.

وأضاف الوزير، أنه يجب تكثيف التشاور عبر مختلف القطاعات والإستماع إلى كل مكونات المجتمع بغية إيجاد مخارج للأزمة.

كما أشاد رابحي بأعضاء لجنة الوساطة الذين لبوا نداء الوطن لصالح وساطة تلم الإرادات البناءة وحوار قوامه التشاور المسؤول.

وأضاف الناطق باسم الحكومة أنه يجب تنظيم انتخابات رئاسية ديموقراطية ونزيهة في أقرب الآجال.

وأكد الوزير أن الإنتخابات تؤمن مستقبل البلاد من المخططات الهدامة لأعداء الجزائر وتساعد على تجاوز الأزمة الراهنة بطرق توافقية وتضمن للوطن أمنا واستقرارا وازدهارا ورخاء.