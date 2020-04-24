وزير الإتصال: الدولة تدعم بقوة حرية الصحافة

كشف وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أن الدولة تدعم بقوة حرية الصحافة التي لاسقف لها سوى الأخلاقيات والقانون.

وأضاف بلحيمر في بيان له، أنه لا وجود في العالم بأسره لحرية الصحافة في شكلها المطلق إذ هي مرتبطة بمفهوم المسؤولية بدرجات متفاوتة، مضيفا أن مستوى هذه الحرية مرهون كذلك بالتسهيلات الممنوحة في سبيل رقيها.

وتابع يقول” في جميع دول العالم وفي مختلف الأنظمة السياسية لا يزال الجدل قائما بين مبدأ قناعة الصحفي ومبدأ مسؤوليته، حيث لا يمكن ان تعتبر حرية الصحافة حجة لتبرير التصرفات الفردية اللامسؤولة.

وأشار الوزير، إلى أن السلطات العمومية منحت المساعدات منذ ظهور الصحافة المكتوبة سنة 1990، ووصل عدد الجرائد 162 يومية عامة ومتخصصة، و60 جريدة اسبوعية عامة ومتخصصة، و96 شهرية باللغتين العربية والفرنسية، ناهيك عن 116 صحيفة مؤسساتية.

وتابع بلحيمر:”منذ ذلك التاريخ و المساعدات تمنح في شكل اعانة محفزة في مجال الطباعة علما ان ورق الجرائد المستورد مدعم من طرف الدولة في حدود 40 بالمائة، بينما يبقى السعر القاعدي لطباعة الجرائد 5.50 دينار و هو سعر قابل للزيادة حسب المساحة المخصصة للألوان.