وزير الإتصال: الرئيس تبون لم يدّخر أي جهد لإنجاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط

قال وزير الإتصال محمد بوسليماني، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لم يدخّر أي جهد لإنجاح الدورة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف وزير الإتصال، خلال ندوة صحفية بوهران اليوم الثلاثاء، أن رئيس الجمهورية يحرص على أن تجرى ألعاب البحر الأبيض المتوسط في الظروف التي تليق بمكانة الجزائر. ودورها الرائد في نشر السلم وجسور التقارب والتعاون والتضامن بين الشعوب.

كما أشار وزير الإتصال، إلى أنه و تجسيدا لهذه الإرادة السياسية إستثمرت مختلف المؤسسات الاعلامية سواء العمومية أو الخاصة في تغطية الألعاب المتوسطية في مختلف المجالات الإعلامية. كما أكد وزير الإتصال جاهزية قطاع الإتصال لمرافقة و تغطية هذا الحدث الهام.

وأضاف وزير الإتصال، أن هذه الألعاب تعتبر فرصة ثمينة للصحافة الوطنية والأجنبية. لا سيما المعتمدة في الجزائر لإبراز الصورة الحقيقية للجزائر الجديدة عبر مختلف وسائل الإعلام. كما تعد الرياضة عاملا محوريا لنشر القيم الانسانية. وهي ليس مجرد نشاط تنافسي بل هي شأن إجتماعي. حيث سيتم تدشين العديد من المرافق الرياضية.

و أضاف في سياق ذي صلة، أن ضيوف الجزائر سيقفون على حقيقة الوجه الناصع لوهران عروس البحر الأبيض المتوسط. من خلال زيارة المعالم التاريخية والشواهد الثقافية والتلذذ بالأطباق الأصيلة. كما أن ولاية وهران ستكون وجه الجزائر المشرق وقلبها النابض بمعاني السلم والأخوة والمساواة والأمل في غد أفضل لسكان ضفتي الفضاء والمتوسط المشترك.

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