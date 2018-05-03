وزير الإتصال: الرّقمنة أخطر من الإشهار على الصحافة

أكد وزير الاتصال، جمال كعوان، أنّ الرهان الحقيقي الذي تواجهه الصحافة الجزائرية هي الواجهة التكنولوجية.

وأوضح كعوان، في تصريح للإذاعة الجزائرية، اليوم الخميس، أنه يجب على الإعلام مواكبة التكنولوجيا وترقيتها والدفع بها إلى الأمام.

وأضاف وزير الاتصال، أن على الإعلام رفع هذا الرّهان إلى المستقبل بالحضور المكثّف والرّاقي والإحترافي في الفضاء الإفتراضي.

وقال كعوان، إن 70 بالمائة من الأخبار تتداول في الأنترنيت، بما فيها “الفايسبوك”، الذي أصبح “ميديا”، يمكن من خلاله نشر نص مرفق بالصورة والفيديو.

وأضاف الوزير، أن أكبر خطر على الصحافة هو الزحف التكنولوجي والرقمنة.

وقال المسؤول الأول في القطاع، “إذا الصحافة لم تستطع أن تواكب هذا التّحدي التكنولوجي ستكون كارثة أكبر أخطر من شحن الإشهار”.