وزير الإتصال: السيادة الرقمية تتصدر أجندة الدولة الجزائرية

قال وزير الإتصال محمد لعقاب، أن السيادة الرقمية أصبحت تتصدر أجندة الدولة الجزائرية وهذا أمر إيجابي.

وأشار وزير الإتصال خلال انطلاق فعاليات الملتقى الدولي “السيادة الرقمية للدول.. سياسات وتجارب”. إلى أن تحقيق السيادة الرقمية ليست سهلة بل هي شاقة ومتعبة ومكلفة وتتطلب توفير العديد من العناصر وليس من السهل توفيرها. بل يجب توفير الوسائل التي تمكننا من تحقيق السيادة الرقمية.

وتساءل الوزير عن الوسائل التي بإمكانها تحقيق السيادة الرقمية على غرار الأنترنت والالياف البصرية والبث التلفزيوني. مؤكدا في سياق ذي صلة، أن السيادة الرقمية قضية شاقة ومكلفة تتطلب تكاثف الجهود خاصة المعرفي والفكري وهي اهم قضية. مؤكدا أنها ليست سهلة ويجب الوصول إلى تصنيع الوسيلة الرقمية بالاضافة كذلك إلى صناعة المحتوى حتى لو كانت لدينا الوسيلة. لأن المحتوى يكون أخطر اذا كنا غير قادرين على تصنيع المحتوى في الأمر يكون أخطر من تصنيع الوسيلة.

كما شدّد لعقاب على ضرورة تركيز الجهود معرفيا وإعلاميا وسياسيا باتجاه المواطنين. خاصة في الفضاء الازرق الذي يتداول معلومات ليست من انتاجنا. داعيا إلى ضرورة تحصين المواطنين.