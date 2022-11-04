وزير الإتصال: الصحافة الوطنية أكدت خبرتها والتزامها بقضايا الأمة العربية

أشاد وزير الإتصال، محمد بوسليماني، بجهود الصحافة الوطنية والأجنبية المعتمدة في تغطية أشغال القمة العربية التي احتضنتها الجزائر.

وقال وزير الإتصال في رسالة بهذا الخصوص: “يطيب لي عقب النجاح الباهر لاحتضان بلادنا يومي الفاتح والثاني نوفمبر الجاري القمة العربية في دورتها الـ 31. أن أتوجه بعميق الإمتنان وبكل الإحترام لأسرة الصحافة الوطنية على تغطيتها الإعلامية الإحترافية لهذه التظاهرة الإستثنائية.

وأشار وزير الإتصال، إلى أنه ومن خلال هذه التغطية، أكدت الصحافة الوطنية خبرتها وحسها المهني والتزامها بقضايا الأمة العربية التي تحرص الجزائر دوما على لم شملها. وتفعيل علاقات التعاون البينية لمواجهة الراهن الذي تعيشه منطقتنا وسط تجاذبات وتحديات دولية معقدة.

كما دعا وزير الإتصال إلى مواصلة العمل والإهتمام بمرافقة جهود الدولة في تشييد ومواكبة بناء الجزائر الجديدة”. معربا عن تمنياته بـ “المزيد من التميز للصحافة الوطنية التي شرفت المهنة والوطن الذي يمضي في صناعة الأمجاد والنجاحات بعزيمة وفي إطار وحدة الصف وتكامل الجهود”.

كما حرص أيضا على الإشادة بدور الصحافة الأجنبية المعتمدة في تغطية هذا الحدث الهام.

طالع أيضا

وزير الإتصال: الجزائر جاهزة لإنجاح القمة العربية

وكان وزير الإتصال محمد بوسليماني، قد أكد أنّ الجزائر جاهزة لإنجاح القمة العربية التي ستقام يومي الثلاثاء والأربعاء.

وقال بوسليماني خلال زيارة تفقّدية لمختلف أستوديوهات وفضاءات المركز الدولي للمؤتمرات. أنه راض عن نوعية نوعية الاستعدادات تحسبا لاحتضان الحدث الكبير على مستوى القادة. مشيرا إلى أن كل الإمكانيات العصرية التي وضعت تحت تصرف الصحفيين الجزائريين والعرب والأجانب. مستدلا باستعانة المنظمين بشاشات عملاقة لوضع ناشطي الإعلام في أفضل وضع.

كما أشار بوسليماني إلى أنّه تحادث مع كثير من الإعلاميين الذين أكّدوا ارتياحهم للترسانة اللوجستية الهائلة المسخّرة لثالث قمة عربية على أرض الجزائر. منتهيا إلى الإعراب عن تفاؤله بنجاح القمة العربية الـ 31.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور