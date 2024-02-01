وزير الإتصال: الصحفي مسؤول عما يكتب.. يجب التأكد من مصدر الخبر

أكد وزير الإتصال محمد لعقاب، أن الصحفي مسؤول عما يكتب، لذلك يتعين عليه التأكد من مصدر الخبر.

وأضاف وزير الإتصال خلال لقائه بالصحفيين الرياضيين بحضور وزير الشباب والرياضة، أن الصحفي يعرف القيم الخبرية، التي يزن من خلالها ما هو صالح للنشر، وما هو غير صالح للنشر. ومتى يحقق السبق ومتى يضحي بالسبق من أجل مصلحة أعلى. كما يجب أن يعرف إنتقاء المعلومات التي ينشرها ويعرف اختيار الشخصيات التي يحاورها.

وأشار وزير الإتصال إلى أنه على الصحفي، أن يلتزم باحترام اخلاقيات المهنة للارتقاء بمستوى الأداء الإعلامي. واحترام الجمهور من خلال الإعداد الجيد وتقديم المعرفة والمتعة.

كما دعا الوزير الصحفيين إلى عدم فرض الثقة الكاملة والمطلقة في مصادر الخبر والمعلومة. ويجب تنويعها للتأكد من الخبر قبل النشر. مشيرا إلى أنه على الصحفي أن يضحي بالخبر إذا كان من شأنه المساس بالعلاقات أو النسيج الإجتماعي.