وزير الإتصال بالقاهرة للمشاركة في أشغال الدورة 51 لمجلس وزراء الإعلام العرب

يشارك وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، بالقاهرة، في أشغال الدورة الـ51 لمجلس وزراء الإعلام العرب والدورة الـ13 للمكتب التنفيذي، حسبما أفادت به الوزارة، هذا الإثنين، في بيان لها.

وعلى هامش هاتين الدورتين اللتين سبقتهما الدورة الـ95 للجنة الدائمة للإعلام العربي، قام بلحيمر والوفد المرافق له بزيارة إلى مجمع الأهرام للصحافة والإعلام، حيث استقبل من طرف رئيس مجلس إدارة المؤسسة، عبد المحسن سلامة، ورئيس تحرير جريدة الأهرام، علاء ثابت، بحضور كبار مسؤولي المؤسسة.

وقد تناول هذا اللقاء، مثلما جاء في البيان، “سبل وآفاق تعزيز العلاقات الثنائية بين المؤسسات الإعلامية في البلدين وبالخصوص بين مجمع الأهرام ومجمع الشعب”.

وفي هذا الشأن، “تم الاتفاق على إقامة تعاون وتوأمة بين هاتين المؤسستين”، بما يعكس “الإرادة القوية لدى الجانبين في دعم وتفعيل العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين الشقيقين الجزائر ومصر”.