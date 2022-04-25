قناة النهار وزير الإتصال: بفضل إنجازات الدولة.. المواطن عايش خير من بكري !! بقلم قناة النهار نشر في 25 أفريل 2022 - 15:49 شارك غرِّد أرسل 51 0 وزير الإتصال: بفضل إنجازات الدولة.. المواطن عايش خير من بكري !! إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/faV47 اقرأ أيضا يوميات الفلاحين في رمضان.. عمل وعمل ولا سبيل للراحة رغم الصوم قناة النهار 11 أفريل حاجة خفيفة مع جابالي / filet de veau قناة النهار 05 أفريل 🤣 علاش عليا 2 : لي يجي يضـ.ـربو بسقلة وهو ساكت ويحصل في الناس ..قالولو روح أشكي لابوليس قناة النهار 07 أفريل طيب معانا مع "الشاف أمين"و "نورهان بوشريفي": كيش بالسلامي وبنيون بالشكولاطة قناة النهار 16 أفريل منابر السلام/ الشكر: قيدوا نعم الله بالشكر والرضا قناة النهار 07 أفريل منازل الروح / قيام الليل وصلاة التهجد في رمضان قناة النهار 24 أفريل صريح جدا: بلدية "سرايدي" بعنابة تمنع تجوّل الأطفال ليلا.. الأولياء بين مؤيد ومعارض قناة النهار 14 أفريل طيب معانا / شوربة لسان العصفور ..غراتان الجزر والجلبانة في الفرن مع الإندونيسي منير قناة النهار 21 أفريل نورهان: "نقدر نجيب يما نديرلها كاميرا كاشي باش نخلعها".. وأم نورهان ترد قناة النهار 18 أفريل فاسألوا: إختموا رمضان بالصالحات قناة النهار 25 أفريل