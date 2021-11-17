وزير الإتصال: تسخير كل الوسائل البشرية والمادية إنجاح الإنتخابات

أشرف وزير الإتصال، محمد بوسليماني، على لقاء تقييمي لمناقشة مختلف المسائل المتصلة بعمل المؤسسات العمومية للقطاع.

وحسب بيان للوزارة، فقد حضر اللقاء المدراء العامون للمؤسسات الإعلامية العمومية، والوكالة الوطنية للنشر والإشهار ومؤسسة البث الإذاعي والتلفزي.

كما اطلع الوزير على سير التغطية الإعلامية للحملة الإنتخابية لمحليات 27 نوفمبر الجاري. حيث أكد حرصه البالغ على ضرورة تسخير كل الوسائل البشرية والمادية اللازمة لإنجاح هذا الموعد الانتخابي.

وأشار وزير الإتصال، إلى الأهمية في استكمال البناء المؤسساتي للدولة والإرتقاء بالمسار الديمقراطي، خدمة للمصلحة العليا للبلاد.

كما تناول اللقاء التحضيرات الجارية الخاصة بتغطية ألعاب البحر الأبيض المتوسط (وهران 2022). لا سيما التحضيرات الجارية على مستوى مؤسستي التلفزيون الجزائري والإذاعة الوطنية.

وشدّد وزير الإتصال على ضرورة التكفل الأمثل بكل الجوانب التنظيمية ذات الصلة. بهدف توفير تغطية إعلامية بما يساهم في إنجاح هذا الحدث الرياضي المتوسطي الهام”.

وأوضح البيان، أن اللقاء كان فرصة للتطرق إلى عدة مسائل مرتبطة بتطوير عمل مؤسسات الإعلام العمومي، على غرار التكوين ورهانات مواكبة التطور التكنولوجي والانتقال الرقمي، وكذا التكفل الجاد بالقضايا الوطنية والأخرى ذات البعد الدولي.

من جهته أكد وزير الإتصال، إستعداده التام لمواصلة الجهود المبذولة للنهوض أكثر بالقطاع، ومواجهة مختلف التحديات بالتواصل مع جميع الشركاء.