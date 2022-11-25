وزير الإتصال: تشجيع المعلومات الصحيحة والحد من الإشاعات والأخبار المغلوطة

قال وزير الإتصال محمد بوسليماني، أن القطاع يهدف إلى تشجيع المعلومات الصحيحة والحد من الإشاعات والأخبار المغلوطة. وإعلام المواطن بكل جديد هو هدفنا.

وأضاف وزير الإتصال في في حديث خاص لإذاعة سطيف، أن دورة التكوين هي أول دورة متعلقة بالإتصال المؤسساتي. تشمل 6 ولايات، وستكون متبوعة بدورات أخرى في مناطق الوطن. حيث تهدف إلى تقريب المواطن من الإدارة ومرافقة التنمية المحلية. من أجل تشجيع المعلومات الصحيحة والحد من الإشاعات والأخبار المغلوطة، وإعلام المواطن بكل جديد هو هدفنا.

وعن الدورة التكوينية، كشف وزير الإتصال، أنها كانت ناجحة في يومها الأول، بشهادة جميع المشاركين، وسنواصل في التكوين محليا. أين تم التركيز على ثلاثية الصحفي القائم بالإتصال وعلاقته بمسؤولي الإعلام في الجماعات المحلية وعلاقتهما بالمواطن. مشيرا إلى أن الهدف هو الوصول إلى صحافة ذات مصادقية و موضوعية ومحترفة، بالاعتماد على جميع المؤهلات الحالية.

كما دعا وزير الإتصال مختلف المسؤولين بالولايات إلى ضرورة تسهيل عمل الصحفي والحصول على المعلومات بسهولة وانسيابية.