وزير الإتصال: تطبيق إتصال الأزمات للإستجابة لحق المواطن في الإعلام

كشف وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، أن الظرف الذي تمر به البلاد جراء تفشي وباء كورونا يستلزم تطبيق اتصال الأزمات للإستجابة لحق المواطن في الإعلام.

وفي حوار خص به مساء السبت التلفزيون الجزائري بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، شدد الوزير على تطبيق إتصال الأزمات من أجل الاستجابة لحق المواطن في الإعلام”.

وأضاف الوزير أن المخطط الإعلامي المؤسساتي الذي طبق في إطار المجهود الوطني لمكافحة فيروس كورونا ارتكز على أربعة أعمدة، أولها تخصيص نقطة إعلامية يومية تقدم خلالها آخر حصيلة للوباء خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

كما تم ضبط قائمة إسمية لأئمة واخصائيين في علوم الأوبئة والفيروسات مُخولين بالإدلاء بالتصريحات والمشاركة في الحصص الإذاعية والتلفزيونية والصحافة المكتوبة والرقمية.

وتابع الوزير: تم اطلاق القناة السادسة التي خصصت لبث برامج و دروس للأطوار التعليمية الثلاث، بالإضافة الى توزيع محتوى تربوي تفاعلي على شبكات التواصل الاجتماعي بدعم من وزارة البريد و الاتصالات السلكية واللاسلكية.

وأضاف بلحيمر، أن العمل الإعلامي خلال أزمة كورونا كان ضمن شبكة قيادات محكمة على ثلاث تسلسلات هرمية، كما أن القيادة الاستراتيجية استلزمت وجود مستويين لاتخاذ القرار، تحت سلطة رئيس الجمهورية وهما المجلس الأعلى للأمن والحكومة”.