وزير الإتصال: تعزيز وترقية الإتصال المؤسساتي ضروري

أكد وزير الإتصال محمد بوسليماني إلتزام دائرته الوزارية بتعزيز الاتصال المؤسساتي.

وقال وزير الإتصال في ختام الدورة التكوينية الرابعة حول الاتصال المؤسساتي التي احتضنها المركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم ببشار. أن قطاعه ملتزم بتنفيذ الإجراءات العملية لتعزيز وترقية الاتصال المؤسساتي.

كما كشف وزير الإتصال، بوسليماني بهذه المناسبة أن دورات تكوينية مماثلة ستنظم قريبا في ولايتي تلمسان وغرداية.

وأشرف على تأطير هذه الدورة التكوينية التي شارك فيها ممثلو الصحافة الوطنية ورؤساء خلايا الاتصال من ولايات جنوب غرب البلاد. (بشار بني عباس تندوف تيميمون أدرار برج باجي مختار). أكاديميون من جامعة الطاهر محمد بولاية بشار وغيرها من مؤسسات التعليم العالي عبر مختلف أنحاء الوطن.

كما تمحورت المداخلات في هذه الدورة التي استمرت لثلاثة أيام “(16-18 فيفري” حول عدة مواضيع منها: “الاتصال المؤسساتي العناصر المكونة لخطة الاتصال المؤسساتي”. “مجتمع الاتصال” “الاتصال في الفضاء العام وحقيقة التواصل”. بالإضافة كذلك إلى “دور وسائل الإعلام المحلية في تعزيز السياسات العامة” و”التواصل في أوقات الأزمات” بالإضافة إلى محاور أخرى.

يذكر أن وزير الإتصال، بوسليماني شارك رفقة السلطات الولائية وممثلي المجتمع المدني والأسرة الثورية في مراسم إحياء ذكرى اليوم الوطني للشهيد الذي يصادف 18 فيفيري كل سنة.

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