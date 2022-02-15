وزير الإتصال: توظيف الإعلام في التصدي للحملات المسعورة التي تستهدف الجزائر

أشرف وزير الإتصال، محمد بوسليماني، اليوم الثلاثاء، على إطلاق المنصة الرقمية الخاصة بالمصطلحات الإعلامية بالأمازيغية. التي أعدتها المحافظة السامية للأمازيغية بالشراكة مع الإذاعة الوطنية.

وأشار وزير الإتصال، محمد بوسليماني، أن إطلاق المنصة يمثل إضافة في تعزيز وانتشار اللغة الأمازيغية التي تعمل الدولة على ترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية. وعاملا لتعزيز اللسان الأمازيغي ضمن مشهد دولي تتنافس فيه عدة لغات. كما أنه يندرج في إطار سياسة الدولة لرقمنة مختلف المؤسسات.

كما دعا وزير الإتصال الصحافة الوطنية لتوظيف الإعلام البديل لتعزيز الجبهة الداخلية. والتصدي لجرائم الجيل الرابع. مؤكدا عزم القطاع تطوير العلاقة مع كافة الشركاء خدمة لحرية التعبير. وكذا التصدي للحملات المسعورة التي تستهدف الجزائر وانجازاتها.

من جهته، قال الأمين العام للمحافظة، سي الهاشمي عصاد، أن إطلاق المنصة “ثغامسا”، يأتي بهدف إبراز ثمرة العمل المؤسساتي المشترك مع الإذاعة الجزائرية. و تجسيدا لأبرز توصيات الدورة التكوينية التي شارك فيها 30 صحفيا بتظاهرة “الجزائر في القلب” في جويلية 2021 ببومرداس. بالإضافة كذلك إلى أن المنصة تهدف إلى خلق وسيلة عمل مرجعية. لكل صحفي يرغب في توظيف سليم لمصطلحات جامعة بين كل المتغيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة في الجزائر”.

وفي السياق أوضح منسق المشروع، بوجمعة ميموني، أن ” المنصة تكتسي أهمية من حيث أنها تمثل قاعدة مفاهيمية لمختلف التنوعات اللسانية الأمازيغية. المتداولة على المستوى الوطني لتوظيفها في الحقل الإعلامي الوطني.

وقال المدير العام للإذاعة الوطنية، محمد بغالي، أن إطلاق المنصة الرقمية الخاصة بالمصطلحات الإعلامية بالأمازيغية. يمثل تجسيدا للمرحلة الثانية من الإتفاقية المشتركة مع المحافظة السامية للأمازيغية الموقعة في شهر ماي 2021″. مضيفا أن الهدف من هذه المنصة يتمثل في تكريس الأمازيغية ميدانيا كعامل مهم من عوامل ترسيخ وتعزيز الهوية و الوحدة الوطنيتين.