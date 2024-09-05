وزير الإتصال: توفير كل الإمكانيات لضمان التغطية الإعلامية للإنتخابات

أكد وزير الإتصال محمد لعقاب، أنه تم تسخير كل الإمكانيات اللازمة لضمان التغطية الإعلامية للإنتخابات الرئاسيات المقررة يوم السبت المقبل.

وفي تصريح له على هامش تدشينه للمركز الدولي للصحافة على مستوى المركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”. أوضح لعقاب أن الوزارة وضعت تحت تصرف الصحفيين الوطنيين والأجانب كل الإمكانيات اللازمة.

وكشف الوزير، أن هذا المركز يتوفر على أزيد من 150 جهاز كمبيوتر موصولة بالأنترنت عالية التدفق وكذا بالخدمات التي تضمنها وكالة الأنباء الجزائرية باللغات العربية، الفرنسية، الإنجليزية والإسبانية. مضيفا أن الصحفيين إستفادوا حتى من بعض الخدمات الإخبارية التي هي في الأصل مخصصة للمشتركين حصرا.

كما يتوفر المركز على العديد من الأجهزة المخصصة للتركيب والأنفوغرافيا وأزيد من 6 أستوديوهات مدعمة بأستوديو مغلق خاص باللقاءات الصحفية. مبرزا أنه تم استحداث ولأول مرة أستوديو مزوّد بكاميرات روبوت. ويضم المركز أيضا فضاء خاصا بالمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي. يمكنها من تقديم خدمات البث لفائدة القنوات الإذاعية والتلفزيونية الوطنية والأجنبية. علاوة على قاعات مخصصة للصحف والمواقع الإلكترونية.

وكشف وزير الإتصال، أن عدد الصحفيين الذين من المقرر أن يغطوا الإنتخابات الرئاسية بلغ 1500 صحفي. من بينهم أزيد من 100 صحفي طلبوا إعتمادهم من 20 بلدا أجنبيا. بالإضافة كذلك إلى قرابة 50 مكتبا ومراسلا متواجدين في الجزائر.

للإشارة، فقد تم بالمناسبة التي عرفت حضور مدراء مؤسسات إعلامية وطنية. إفتتاح معرض للصور من إعداد المركز الوطني للوثائق والصورة والإعلام بهدف مرافقة المركز الدولي للصحافة في هذا الإستحقاق. حيث تم اختيار 300 صورة تمثل تاريخ الإنتخابات الرئاسية في الجزائر.