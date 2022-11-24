وزير الإتصال: سنواصل تطوير أداء الصحافة العمومية والخاصة

قال وزير الإتصال محمد بوسليماني، بأن الدورات التكوينية لفائدة الصحفيين تدخل ضمن برنامج عمل الحكومة الذي يركّز على تطوير الإتصال المؤسساتي.

وأضاف وزير الإتصال خلال إشرافه على افتتاح الدورة التكوينية الأولى. حول “الإتصال المؤسساتي” بالنادي الجهوي للجيش بقسنطينة. أن هذه الدورة تندرج ضمن مخططات إتصال قطاعية منسقة تعمل على إعادة تأهيل خلايا الإتصال. وإنشاء نظام إتصال وإعلام حكومي متجانس عبر المؤسسات والإدارات العمومية”.

كما أكد وزير الإتصال بوسليماني على أهمية الاتصال المؤسساتي. باعتباره عاملا محوريا ضمن الحكم الراشد. والإلتزام بالخدمة العمومية. بالإَافة كذلك إلى مراعاة خصوصيات المجتمع وأخلاقيات المهنة. حيث أن هذه الدورات التكوينية تهدف إلى تزويد الصحافيين باستمرار بالمعارف. والمعلومات اللازمة ضمن مقاربة تتكامل فيها جهود مختلف الفاعلين والشركاء.

كما أبرز وزير الإتصال، أن التكوين والتأهيل يهدفان إلى تمكين المعنيين من المساهمة باحترافية في مرافقة جهود الدولة التنموية وترقية صورة الجزائر. والتصدي للحرب السيبرانية التي تسعى للنيل من إنجازات الجزائر الجديدة على المستويين الداخلي والخارجي. مشيرا إلى أن قطاع الاتصال سيواصل برنامج عمله. الهادف أساسا إلى تطوير أداء الصحافة العمومية والخاصة عبر مختلف الوسائط. ضمانا لحق المواطن في المعلومة الموضوعية وتعزيزا لعلاقته بمؤسسات الدولة مركزيا ومحليا.

كما أوضح وزير الإتصال، أن الدورة التكوينية التي تدوم يومين سيتم خلالها تقديم عدة مداخلات أهمها الإعلام المؤسساتي، “مفاهيم ودلالات”. و”الاتصال في وقت الأزمة. القيم والمؤسسات” و”العناصر المؤسسة لمخطط الاتصال المؤسساتي”. على أن تختتم بأعمال تطبيقية حول المقاربة العملياتية لتصميم مخطط تواصل لمعالجة إشكالية في الفضاء العمومي”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور