وزير الإتصال: صياغة مدونة لأخلاقيات المهنة وتقييم حقيقة المشهد الإعلامي

قال وزير الإتصال زهير بوعمامة، إنّ قطاع الاتصال حيوي واستراتيجي وهو ركيزة أساسية لخدمة الوطن.

وأضاف الوزير بوعمامة خلال مراسم تسليم واستلام المهام بينه وبين محمد مزيان، أن القطاع يواجه تحديات كبيرة ومتزايدة والرهان عليه كبير. مؤكدا أن أبواب الوزارة ستبقى مفتوحة لبناء مناخات وطنية اعلامية ملائمة وسنبذل كل شيء لتعزيز مكانة الإعلام وترقية حرية الصحافة.

وأوضح الوزير في سياق ذي صلة، أنه يجب الإهتمام بالتكوين في ميادين ناشئة كالاعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي. وسنعمل على إعادة مهنة الصحفي الى مكانها واعادة تنظيم القطاع. متعهدا ببذل كل شيء لتعزيز مكانة الإعلام الوطني وترقية حرية الصحافة في إطار إحترام الثوابت الوطنية.

وأكد بوعمامة، على إعادة تنظيم القطاع ومرافقة التحولات من أجل صياغة مدوّنة لأخلاقيات المهنة والاستماع إلى منتسبي القطاع من أجل رفع تقرير يشخّص ويقيّم حقيقة المشهد الوطني الاعلامي.

