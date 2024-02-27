وزير الإتصال: كل الظروف مهيأة لاستقبال ضيوف قمة الغاز بالجزائر

أكد وزير الإتصال، محمد لعقاب، أن كل الظروف مهيأة لاستقبال ضيوف الجزائر الذين سيشاركون في القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز. المقررة بين 29 فيفري و2 مارس القادم. مثمنا دور الصحافة الوطنية في مرافقة وتغطية الحدث.

وخلال وقوفه على آخر التحضيرات وعلى الإمكانيات التي تم توفيرها استعدادا لهذا الحدث الدولي الهام. على مستوى المركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”. برفقة مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال، كمال سيدي السعيد. تفقد الوزير الأستوديوهات التلفزيونية والإذاعية وقاعات التحرير والتركيب وغيرها من التجهيزات على مستوى المركز. مثمنا ما تم القيام به لإنجاح القمة.

وأشار وزير الإتصال، إلى أنه تم تحضير أزيد من ستة بلاتوهات واستوديوهات تلفزية وإذاعية. وتوفير العديد من الخدمات التي يحتاجها الصحفي، من بينها حوالي 150جهاز إعلام آلي والعديد من أجهزة التركيب. مؤكدا أن وسائل الإعلام الجزائرية رافقت هذه القمة منذ أكثر من شهرين في تحضير إعلامي مشهود له. حيث تمت إستضافة العديد من الخبراء لتنشيط ندوات ومحاضرات وإجراء مقابلات صحفية.

من جهته، توجه السيد سيدي السعيد بالشكر لوسائل الإعلام العمومية والخاصة التي أكد أنها كانت في المستوى، عبر العمل منذ شهرين لمتابعة القمة “المنتظرة من طرف العالم”. مؤكدا أن الصحافة الوطنية ستلعب دورها خلال القمة، وأن العديد من الوفود الصحفية الأجنبية ستكون حاضرة في الجزائر لتغطية الحدث.