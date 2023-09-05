وزير الإتصال لعقاب يلتقي مدراء مؤسسات القطاع

اجتمع، صباح اليوم الثلاثاء، وزير الاتصال محمد لعقاب، بمقر الوزارة، بالمدراء العامين لمختلف المؤسسات الاعلامية تحت الوصاية.

وفي أول اجتماع له مع مسؤولي هذه المؤسسات الإعلامية استمع الوزير لمختلف الانشغالات المطروحة من طرف القائمين على هذه المؤسسات، كما قدمت له بالمناسبة شروحات وافية حول سير كل مؤسسة اعلامية.

وحسب بيان الوزارة، فلقدد شدد وزير الاتصال محمد لعقاب على ضرورة معالجة مختلف المشاكل المطروحة، كما ألح على ايلاء الأهمية القصوى لترقية العمل الإعلامي بمضامين هادفة ومهنية.

كما طلب الوزير من القائمين على هذه المؤسسات تقديم تقرير دقيق وموضوعي وصادق للتمكن من رسم خارطة طريق للمستقبل.

في ختام الإجتماع، أكد الوزير حرصه على تذليل العقبات المطروحة عن طريق التعاون والتنسيق بين الهيئات وعلى مختلف المستويات.