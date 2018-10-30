وزير الإتصال: «ما تقوم به مواقع إلكترونية لا علاقة له بحرية التعبير.. وسنطهّر الصحافة من الدخلاء»

قال إن العدالة ستأخذ مجراها ضد المواقع التي تمارس القذف

كشف، أمس، وزير الاتصال، جمال كعوان، أن ما يقوم به أصحاب المواقع الإلكترونية لا علاقة له بحرية التعبير ولا بالصحافة.

وأضاف، جمال كعوان، في تصريح لـ«النهار»، أن هذه ليست مواقع إلكترونية إخبارية، وإنما لها حضور فقط على شبكة الأنترنت، مؤكدا أن مصالحه ستعمل على تأطير القطاع وسيتم تطبيق القانون على الجميع.

وفي السياق ذاته، قال المسؤول الأول عن قطاع الإعلام في الجزائر، إن كل من يقذف ويمس بحريات الآخرين شبيه بقطاع الطرق، وسيتم تطهير القطاع من هؤلاء الدخلاء، مؤكدا أن القانون سيطبق على الجميع خاصة الدخلاء على المهنة.

وعلى صعيد آخر، قال إن تقديره كبير للجيل الذي كسب رهان التحدي في الثامن والعشرين أكتوبر 1962، عندما تم بسط السيادة الوطنية على مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.

وقال الوزير إن هذا الجيل رفع تحدي ضمان استمرارية البث واستطاع التأسيس لمؤسسة رائدة تطورت ونمت إلى حين أن تفرعت إلى مؤسسات متخصصة في الإذاعة والتلفزة والبث الإذاعي والتلفزي.

واعتبر كعوان، أن الإذاعة قد استطاعت منذ إعادة الهيكلة عام 1986 من المؤسسة الأم التطور بشكل ملفت للانتباه، حيث استطاعت الانتقال من ثلاث محطات وطنية إلى إنشاء محطات مواضعية جديدة، وخلق شبكة وطنية للبث المحلي، تشمل كامل ولاية القطر الوطني.

مؤكدا أن هذا التقدم رافقه أيضا تطور في مجال التجهيز التقني والموارد البشرية المؤهلة، كما تعتبر المؤسسة نموذجا في مجال تعميم الرقمنة والانتقال من النظام التماثلي إلى الكل الرقمي.

وأكد وزير الاتصال أن الدعم الذي تحظى به الإذاعة الوطنية هو في الحقيقة موجه لتلبية حاجيات المواطن في مجال الإعلام الإذاعي، والتي تتزايد تماشيا ومقتضيات العصر، منوها بقدرة مستخدمي هذه المؤسسة العريقة، عبر كل مراحل تطور بلادنا في التعامل والاستجابة لتطلعات المستمعين.