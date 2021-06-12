وزير الإتصال يؤدي واجبه الإنتخابي في العاصمة

الوطني
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وزير الإتصال يؤدي واجبه الإنتخابي في العاصمة
بقلم أمينة داودي

أدى صبيحة اليوم السبت وزير الإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر واجبه الإنتخابي لانتخاب ممثلي الشعب بالبرلمان. وأدلى الوزير بصوته في متوسطة الكواكبي بسعيد حمدين في العاصمة.

للإشارة فقد إنطلقت صبيحة اليوم السبت على الساعة الثامنة عملية التصويت لاختيار نواب المجلس الشعبي الوطني. وسيكون أزيد من 24 مليون ناخب، على موعد اليوم للتوجه إلى مراكز الإقتراع من أجل إختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني لعهدة تاسعة.

وكانت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات قد أفادت سابقا، أنه تم تخصيص 13 ألف مركز إقتراع و61.543 مكتب إقتراع داخل الوطن. إلى جانب 357 مكتب اقتراع خارج الوطن. بالإضافة إلى 139 مكتب متنقل، ويؤطر هذه المراكز والمكاتب 589 ألف مؤطر. حيث تشارك في الإنتخابات التشريعية 1483 قائمة، منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة لمترشحين أحرار.


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