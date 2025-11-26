وزير الإتصال يبحث سبل تعزيز التعاون بين الجزائر والسنغال

تحادث وزير الإتصال، زهير بوعمامة، أمس الثلاثاء بداكار، مع أمادو با، وزير الثقافة والصناعة التقليدية والسياحة، وعليون ديون، وزير التمويل المصغر والإقتصاد الإجتماعي والتضامني.

وحضر الإجتماع ماري روز خادي فاتُو فاي، كاتبة الدولة والناطقة باسم الحكومة، على هامش أشغال المنتدى الإفريقي للبث الاذاعي والتلفزي.

وتناولت المحادثات سبل تعزيز التعاون بين الجزائر والسنغال، لاسيما في مجالات البث الرقمي. البث الإذاعي والتلفزيوني، والاستفادة من الخبرات الجزائرية في قطاعي الإتصال والإعلام.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور