وزير الإتصال يترحم على شهداء المهنة ويدشّن مقر المنظمة الوطنية للصحفيين

وقف وزير الإتصال محمد لعقاب، اليوم الجمعة بساحة حرية الصحافة بالجزائر العاصمة. وقفة ترحم على أرواح شهداء المهنة. وذلك إحياء لليوم العالمي لحرية الصحافة.

وقام وزير الإتصال لعقاب رفقة وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد. ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال كمال سيدي السعيد. ووالي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي وممثلي الأسرة الإعلامية وكذا ممثلي السلطات المدنية والعسكرية. بوضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد لشهداء مهنة الصحافة. الذين فقدوا في أحلك الظروف التي عاشتها البلاد وقراءة فاتحة الكتاب ترحما على أرواحهم.

من جهته قام الوزير والوفد المرافق له بتدشين المقر الجديد للمنظمة الوطنية للصحفين بدار الصحافة الطاهر جاووت. بالإضافة كذلك إلى تسمية قاعة الندوات بملعب نيلسون مانديلا ببراقي على اسم الصحفي محمد صلاح وتكريم عائلته بالمناسبة. ناهيك عن تسمية قاعة الندوات على اسم حماني عبد القادر بملعب 5 جويلية.