وزير الإتصال يجتمع بنقابات القطاع

إجتمع وزير الاتصال، محمد لعقاب، برؤساء وممثلي النقابات والجمعيات الوطنية الناشطة بالقطاع. الذين دعاهم إلى تنظيم أنفسهم، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وحسب بيان للوزارة، فإن اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة، ويندرج في إطار مواصلة الوزير لعقاب الإستماع لانشغالات واقتراحات منتسبي القطاع ومهنييه. قصد رسم خارطة طريق لعمل المنظومة الإعلامية مستقبلا. باعتبار أن النقابات تعبر عن انشغالات الصحفيين.

ودعا وزير الاتصال كافة مسؤولي وممثلي النقابات والجمعيات الوطنية الفاعلة في القطاع. إلى تنظيم أنفسهم وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية. وإلى التضامن النقابي فيما بينهم للنظر في المشاكل العالقة. خاصة ما تعلق منها بالوضعية الاجتماعية للصحفيين ووضع تشخيص دقيق لظروفهم المهنية. على أن تكون مرفقة بجملة من الحلول والاقتراحات.

وفي السياق ذاته، جدد الوزير حرصه على تقديم كل الدعم والمرافقة. مع تأكيده على أن الوزارة لن تتوانى في التكفل بالانشغالات المطروحة في حدود ما يسمح به القانون”.

وبالمناسبة، أكد لعقاب على أن القطاع يجب أن يستكمل منظومته التشريعية وتنصيب الهياكل المؤطرة له. مركزا على ضرورة تأسيس مجلس أخلاقيات المهنة في القريب العاجل.

كما شكل هذا اللقاء فرصة لمناقشة بعض مواد القانون العضوي الجديد للإعلام. خصوصا تلك المتعلقة بحماية الصحفي والتكوين. حيث اعتبر وزير الاتصال أن القانون الجديد يوفر حماية أوسع للإعلاميين خلال ممارستهم لمهامهم.

من جهتها، “ثمنت نقابات القطاع هذا اللقاء. كما رحبت في ذات الوقت بفتح الوزير كافة قنوات الحوار أمام الجميع”.