وزير الإتصال يحث مدراء المواقع الإلكترونية على الوقوف صفا واحدا ضد أعداء الوطن

ثَمن وزير الإتصال محمد بوسليماني اليوم الاربعاء الدور الفعال الذي تلعبه المواقع الإلكترونية الجزائرية في التصدي لمختلف الهجمات السيبريانية التي تتعرض لها البلاد.

وفي بيان للوزارة، فقد التقى وزير الإتصال بمدراء المواقع الإلكترونية المسجلة لدى الوزارة، حيث استمع لمختلف الانشغالات المهنية وظروف العمل التي يواجهها أصحاب هذه المواقع.

وفي هذا السياق، ثمّن الوزير الدور الإيجابي والفعال الذي تلعبه هذه المواقع الإلكترونية اليوم في التصدي لمختلف الهجمات السيبريانية

التي تتعرض لها بلادنا ومعالجتها لمختلف القضايا والمواضيع المطروحة بكل موضوعية و مهنية.

كما حثّ الوزيرأصحاب المواقع، على مواصلة العمل ومضاعفة لمجابهة كل التحديات التي تواجه الجزائر الجديدة، والوقوف صفا واحدا ضد أعداء الوطن.

في ختام اللقاء، أبدى الوزير استعداده التام للنظر في هذه الإنشغالات والتكفل بها في القريب العاجل.

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