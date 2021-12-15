وزير الإتصال يحث مدراء المواقع الإلكترونية على الوقوف صفا واحدا ضد أعداء الوطن
ثَمن وزير الإتصال محمد بوسليماني اليوم الاربعاء الدور الفعال الذي تلعبه المواقع الإلكترونية الجزائرية في التصدي لمختلف الهجمات السيبريانية التي تتعرض لها البلاد.
وفي بيان للوزارة، فقد التقى وزير الإتصال بمدراء المواقع الإلكترونية المسجلة لدى الوزارة، حيث استمع لمختلف الانشغالات المهنية وظروف العمل التي يواجهها أصحاب هذه المواقع.
وفي هذا السياق، ثمّن الوزير الدور الإيجابي والفعال الذي تلعبه هذه المواقع الإلكترونية اليوم في التصدي لمختلف الهجمات السيبريانية
التي تتعرض لها بلادنا ومعالجتها لمختلف القضايا والمواضيع المطروحة بكل موضوعية و مهنية.
كما حثّ الوزيرأصحاب المواقع، على مواصلة العمل ومضاعفة لمجابهة كل التحديات التي تواجه الجزائر الجديدة، والوقوف صفا واحدا ضد أعداء الوطن.
في ختام اللقاء، أبدى الوزير استعداده التام للنظر في هذه الإنشغالات والتكفل بها في القريب العاجل.
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أكد وزير الإتصال محمد بوسليماني، أن الدولة الجزائرية ترافق وتدعم وسائل الإعلام في القطاعين العام والخاص.
وقال الوزير في كلمته بمناسبة إحياء الذكرى الستين لتأسيس وكالة الأبناء الجزائرية، أن الحكومة تدعم جهود تطوير وكالة الأنباء الجزائرية. كما أشار إلى أن تحيين قانون وكالة الأنباء يواكب التطورات وفق المعايير الدولية.
كما أكد بوسليماني، أن وكالة الأنباء الجزائرية تسعى للدفاع عن ثوابت الأمة والتصدي للمعلومات المغلوطة التي يسوق لها أعداء الوطن.
وتابع الوزير القول، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يولي إهتمام خاص لترقية حرية التعبير والصحافة. لاسيما فيما يخص الضمانات التي جاء بها الدستور واللقاءات الدورية.
كما كشف الوزير محمد بوسليماني، أن الدولة تسعى إلى إعداد القانون العضوي المتعلق بالإعلام والسمعي البصري والإشهار.
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