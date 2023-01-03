وزير الإتصال يدعو إلى إبراز الصورة الحقيقية للجزائر خلال تغطية “شان 2022”

دعا وزير الإتصال محمد بوسليماني، الصحافة الوطنية إلى مرافقة بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين “شان-2022”. التي ستستضيفها الجزائر في الفترة الممتدة من 13 جانفي إلى 4 فيفري. والمساهمة في إبراز الصورة الحقيقة للجزائر.

وقال وزير الإتصال في تصريح للصحافة عقب زيارة قادته إلى مقر كل من جريدتي “المساء” و “الشعب”، أن الصحافة الوطنية مدعوة إلى مرافقة هذا الحدث الرياضي. مشيرا إلى أن هذا الموعد الهام سيكون فرصة أخرى للصحافة الوطنية لإبراز الصورة الحقيقية للجزائر.

وكشف وزير الإتصال في ذات السياق، أن الكل يشهد بما قدمته الصحافة الوطنية خلال تغطيتها للطبعة الـ 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران. والذكرى الستين للاستقلال والقمة العربية بالجزائر. وهي مدعوة اليوم لمواصلة جهودها لإنجاح هذا الموعد من خلال الترويج له كما يجب. مضيفا أن التغطية الإعلامية لهذه التظاهرة الكروية يجب أن تتعدى المنافسات الرياضية من أجل تقديم أفضل صورة عن الجزائر. فضلا عن دعم الروح الرياضية لدى الجماهير.

كما شدّد وزير الإتصال على أهمية ترقية الخدمة العمومية المقدمة عبر مختلف وسائل الإعلام الوطنية لضمان حق المواطن في المعلومة الاحترافية والموثوقة. مجددا دعوته إلى التكوين المتواصل للصحافيين. لاسيما منهم المبتدئين في المهنة. بغرض تمكينهم من مواكبة التطورات التي يعرفها المجال الاعلامي والوصول إلى نقل الخبر بطريقة احترافية”، حيث كشف في ذات السياق عن وجود مسعى لتوفير فرص تربص لفائدة الصحافيين في مجالات تخصصهم, وهذا بالتنسيق مع عدد من القطاعات الوزارية.

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