وزير الإتصال يدعو الصحافة الوطنية إلى ضمان الترويج والمرافقة الإعلامية اللائقة للقمة العربية

قال وزير الاتصال إن تاريخ 22 أكتوبر يعد فرصة للتعبير عن الامتنان المستحق لأسرة الصحافة. التي لم تتنوان عن التضحية من أجل الجزائر، ومرافقة مراجع التنمية، والجهود المبذولة لصون سيادة الوطن.

وأضاف الوزير خلال حضوره مراسم حفل تكريم المتوجين بجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف “أضحى اليوم. أكثر تأكيدا، دعما وإبرازا للمكاسب المعتبرة التي تحققت في إطار تنفيذ إلتزامات رئيس الجمهورية. المرتكزة على استعادة هيبة الدولة ودورها الوازن والبناء وبناء اقتصاد متنوع منتج وتنافسي الى جانب ضمان كرامة المواطن”.

وقال وزير الاتصال ان اهمية دور الصحافة في ظل الهجمات السبيرانية تكمن في اضطلاعها بواجب المساهمة بقوة. في التصدي لمحاولة التشويش على مواقف الجزائر الثابتة وقراراتها السيدة.

وأبدى الوزير تطلعه في نجاح الصحافة العمومية والخاصة في تغطية الدورة الـ 31 لأشغال القمة العربية بومي 1 و2 نوفمبر المقبل.

وأكد الوزير أن الجزائر هيأت كل الظروف لإنجاح القمة العربية، متجاوزة بذلك تحديات الواقع. الذي يحتاج إلى رص الصف، والتموقع المشترك.

ودعا وزير الاتصال الصحافة الوطنية إلى ضمان الترويج والمرافقة الإعلامية اللائقة بالحدث الإقليمي الكبير لقمة الشمل العربي.