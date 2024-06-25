وزير الإتصال يدعو لإيلاء الإنتخابات الرئاسية الأهمية التي تستحق

دعا وزير الإتصال محمد لعقاب، مدراء المؤسسات الإعلامية إلى إيلاء الإنتخابات الرئاسية التي ستشهدها الجزائر يوم 7 سبتمبر القادم الأهمية التي تستحق.

وقال لعقاب خلال الإحتفال باليوم الوطني للسياحة وحفل توزيع الجوائز على الفائزين. إنه من الضروري على وسائل الإعلام تقديم المعلومات والمعارف الدستورية والقانونية والسياسية اللازمة للمواطنين التي تمكنهم من تشكيل القناعات والخيارات. ومرافقة السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات وكذا تغطية مختلف مراحل العملية الإنتخابية. بمهنية واحترافية ومنح الكلمة للمترشحين بعدل ومساواة وشرح برامجهم بدقة وإنصافهم في إطار القوانين المنظمة للعمل الإعلامي وقانون الإنتخابات.