وزير الإتصال يدعو وسائل الإعلام إلى مضاعفة الجهود للتصدي لأعداء الجزائر

أكد محمد بوسليماني وزير الإتصال انه على وسائل الإعلام مضاعفة الجهود للتصدي للهجمات التي تحاول اضعاف الجزائر. والتأثير على موافقها الثابتة تجاه القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية المحتلة.

وخلال نزوله ضيفا على إذاعة الجزائر الدولية قال بوسليماني “إن الجزائر تتعرض إلى هجمات إعلامية تستهدف اضعافها والتأثير على مواقفها الثابتة، لأسباب استعمارية جديدة، مضيفا أن دعم الجزائر الثابت والمبدئي للقضايا العادلة كالقضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية يزعج المخزن والقوى الاستعمارية التي لم يرُقها استقلالية وسيادة الجزائر على قراراتها ومواقفها”.

وتابع الوزير بتوجيه نداءً للصحافة داعيا إياها إلى مضاعفة الجهود لإفشال أي مشروع يهدف للنيل من المؤسسات الجزائرية، وعلى رأسها مؤسسة الجيش.