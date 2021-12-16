وزير الإتصال يستقبل السفير السعودي بالجزائر

إستقبل اليوم الخميس وزير الإتصال،محمد بوسليماني، بمقر الوزارة، سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر عبد الله بن ناصر البصيري.

وخلال هذا اللقاء تحادث الطرفان حول ضرورة وأهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتوثيقها أكثر خاصة في مجال الإعلام والإتصال.

كما تناول اللقاء إمكانية إعادة تفعيل مشروع مذكرة التفاهم والتعاون بين وكالة الأنباء الجزائرية وهيئة وكالة الأنباء السعودية. وكذا مشروع توقيع إتفاقية بين هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية ونظيراتها الجزائرية. حيث أبدى الطرفان رغبتهما الواسعة في تقوية العلاقات الجزائرية – السعودية أكثر.

من جهته، أوضح الوزير، أن الجزائر تولي أهمية كبيرة لموضوع التعاون والتبادل بين البلدين. خاصة ما تعلق بإعطاء دفع قوي لمجال الإعلام.

و في ختام اللقاء، اتفق الطرفان على مواصلة التنسيق والتشاور بما يعود بالفائدة على البلدين.

طالع أيضا:

وزير الاتصال يؤكد على مرافقة المطابع العمومية في أداء مهامها