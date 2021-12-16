وزير الإتصال يستقبل السفير السعودي بالجزائر
إستقبل اليوم الخميس وزير الإتصال،محمد بوسليماني، بمقر الوزارة، سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر عبد الله بن ناصر البصيري.
وخلال هذا اللقاء تحادث الطرفان حول ضرورة وأهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتوثيقها أكثر خاصة في مجال الإعلام والإتصال.
كما تناول اللقاء إمكانية إعادة تفعيل مشروع مذكرة التفاهم والتعاون بين وكالة الأنباء الجزائرية وهيئة وكالة الأنباء السعودية. وكذا مشروع توقيع إتفاقية بين هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية ونظيراتها الجزائرية. حيث أبدى الطرفان رغبتهما الواسعة في تقوية العلاقات الجزائرية – السعودية أكثر.
من جهته، أوضح الوزير، أن الجزائر تولي أهمية كبيرة لموضوع التعاون والتبادل بين البلدين. خاصة ما تعلق بإعطاء دفع قوي لمجال الإعلام.
و في ختام اللقاء، اتفق الطرفان على مواصلة التنسيق والتشاور بما يعود بالفائدة على البلدين.
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وزير الاتصال يؤكد على مرافقة المطابع العمومية في أداء مهامها
عقد وزير الاتصال محمد بوسليماني، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة عقد لقاء تقييمي تنسيقي مع مدراء ومسؤولي المطابع العمومية التابعة للقطاع. كما استمع الوزير إلى مختلف العروض المقدمة من طرف مسؤولي المطابع بالتطرق إلى الوضعية الاقتصادية المتعلقة بسير هذه المؤسسات العمومية.
وأكد بوسليماني، على مرافقة الوزارة لهذه المؤسسات ودعمها لأداء مهامها على أحسن وجه. كما كان وزير الاتصال قد عقد أول أمس الاثنين أول لقاء مع إطارات ومسؤولي الوزارة. وهذا بغية الاطلاع على مختلف الملفات التي يشرفون عليها والصعوبات التي تعيق أداء مهامهم.
وشدد وزير الاتصال، على أهمية تضافر جهود كل إطارات وموظفي الوزارة لتجسيد الإصلاحات المسطرة ومعالجة الاختلالات المسجلة بالقطاع. مجددا دعوته لكافة إطارات الوزارة،بضرورة التنسيق المستمر بين مختلف الإطارات والموظفين بما يضمن الفعالية الناجعة بالتسيير ويعود بالفائدة على القطاع.
وأشرف وزير الإتصال محمد بوسليماني، صباح اليوم، على لقاء تقييمي لمناقشة مختلف المسائل المتصلة بعمل المؤسسات العمومية للقطاع. وحسب بيان للوزارة، فقد حضر اللقاء المدراء العامون للمؤسسات الإعلامية العمومية، والوكالة الوطنية للنشر والإشهار ومؤسسة البث الإذاعي والتلفزي.
كما اطلع الوزير على سير التغطية الإعلامية للحملة الإنتخابية لمحليات 27 نوفمبر الجاري. حيث أكد حرصه البالغ على ضرورة تسخير كل الوسائل البشرية والمادية اللازمة لإنجاح هذا الموعد الانتخابي. وأشار وزير الإتصال، إلى الأهمية في استكمال البناء المؤسساتي للدولة والإرتقاء بالمسار الديمقراطي، خدمة للمصلحة العليا للبلاد.
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