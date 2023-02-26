وزير الإتصال يستقبل سفير جمهورية الصين الشعبية

استقبل صباح اليوم الأحد وزير الإتصال محمد بوسليماني، سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية لي جيان.

كما جرى اللقاء بمقر الوزارة، وتمحور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين. لاسيما في مجال الإعلام والإتصال، وماتعلق بجانب التكوين والرقمنة.

في حين، تطرق الطرفان إلى أهمية التعاون الذي يجمع البلدين في مجال الإعلام والإتصال. ورفعه إلى مستوى العلاقات السياسية والإقتصادية المتميزة بين البلدين. مع تشجيع التبادلات بين المؤسسات الإعلامية للجزائر والصين الشعبية. بما فيها الإنتاج الإعلامي المشترك المواكب للتكنولوجيات الحديثة للإعلام والإتصال.