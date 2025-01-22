وزير الإتصال يستقبل من قبل الوزير الأول لمملكة ليسوتو

حظي وزير الإتصال، محمد مزيان، في إطار زيارته الرسمية إلى ماسيرو، عاصمة مملكة ليسوتو، بصفته مبعوثًا خاصًا لرئيس الجمهورية. باستقبال من قبل الوزير الأول، سام ماتيكاني.

وخلال هذا اللقاء، سلم الوزير رسالة خطية من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى الوزير الأول لمملكة ليسوتو. نقل من خلالها تحياته الأخوية وتطلعاته إلى تعزيز علاقات الأخوة والتعاون مع مملكة ليسوتو. وفتح آفاق جديدة للشراكة بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين.

وقد شكلت المحادثات، التي حضرها الوزير المكلف بالتنمية الإجتماعية، بيتسو ليساوانا، فرصة سانحة لتبادل الرؤى حول مختلف أوجه التعاون الثنائي، بما يحقق تطلعات البلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما كان هذا اللقاء مناسبة مواتية لتناول التحديات و القضايا الأساسية المدرجة ضمن أجندة الإتحاد الإفريقي.

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