وزير الإتصال يستقبل وفدا عن جمعية العلماء المسلمين

إستقبل وزير الإتصال البروفيسور عمار بلحيمر. وفدا عن جمعية العلماء المسلمين برئاسة الدكتور عبد الرزاق قسوم .

وحسب بيان للوزارة، فإن فقد شكل اللقاء فرصة للحديث عن دور الإعلام في مواجهة التحديات والهجمات العدائية التي تتعرض لها الجزائر. كما تم التطرق إلى الكم الهائل لعناوين الجرائد والمواقع الإلكترونية المتواجدة على الساحة الإعلامية. من بينها “جريدة البصائر” التي اعتبرها الوزير جريدة ذات خط وسطي معتدل. تساهم في تنوير الرأي العام باعتبارها ضمير للمجتمع والأمة.

طالع أيضا

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp