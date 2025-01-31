وزير الإتصال يسلم رسالة خطية من رئيس الجمهورية إلى نظيره من غينيا بيساو

سلّم وزير الاتصال، محمد مزيان، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون, اليوم، رسالة خطية من الرئيس تبون، إلى نظيره من غينيا بيساو، أومارو سيسوكو أمبالو.

وحسب بيان الوزارة استُقبل وزير الاتصال، بالعاصمة بيساو، من قبل رئيس جمهورية غينيا بيساو.

وخلال هذه الزيارة “سلم محمد مزيان رسالة خطية من رئيس الجمهورية، إلى نظيره من غينيا بيساو، نقل من خلالها تحيات الرئيس تبون الأخوية. وتطلعاته إلى توطيد أواصر التعاون الثنائي وتعزيز الجهود الرامية لإضفاء حركية جديدة على العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين. وتكريس ما يجمعهما من التزام مشترك للمساهمة في رفع التحديات المطروحة على الصعيد الإقليمي والقاري والاستجابة لتطلعات وطموحات أفريقيا في الأمن والاستقرار”.

كما جدد الوزير محمد مزيان، “شكره وتقديره لفخامة الرئيس أومارو سيسوكو أمبالو، على استقباله وعلى رسالة الأخوة والمودة التي وضعها أمانة بين يديه لتبليغها لسيادة الرئيس عبد المجيد تبون”.