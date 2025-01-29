وزير الإتصال يسلّم رسالة خطية من الرئيس تبون لنظيره من غينيا الإستوائية

إستقبل رئيس جمهورية غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغيما مباسوغ، وزير الاتصال محمد مزيان بمالابو. بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية.

وقد سلّم وزير الاتصال رسالة خطية من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى نظيره من غينيا الاستوائية. ناقلا له تحيات رئيس الجمهورية الأخوية وتطلعاته لتعزيز أواصر التعاون الثنائي المثمر.

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