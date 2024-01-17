وزير الإتصال يشارك كضيف شرف في انطلاق فعاليات مؤتمر الإعلام العربي بتونس

انطلقت صباح اليوم بتونس، أشغال مؤتمر الإعلام العربي الذي ينظمه اتحاد اذاعات الدول العربية، بحضور وزير الاتصال محمد لعقاب كضيف شرفي للمؤتمر.

وحسب وزارة الاتصال، الطبعة الثالثة من مؤتمر الإعلام العربي خصصت هذه السنة لموضوع الذكاء الاصطناعي. وتنظم على مدار يومين تحت عنوان” الإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي، الفرص والرهانات”. بمشاركة المدير العام للإذاعة الجزائرية، محمد بغالي ونخبة من الخبراء من منظمات مهنية عالمية. وعدد من الجامعات العربية؛ بينهم الخبير الدولي في تكنولوجيا الاعلام، هانز هوفمان. ومدير قسم تكنولوجيا الاعلام في اتحاد الإذاعات الاوروبية، والدكتورة رشيدة سبتي ، أستاذة بكلية علوم الاعلام والاتصال بجامعة الجزائر 03. والمهندس أشرف صلاح الدين، من مصر، وهو خبير استشاري في التحول الرقمي والابتكار، وأستاذ بجامعة القاهرة.

وكانت المداخلة الافتتاحية للخبير الدولي، ومدير قسم تكنولوجيا الاعلام في اتحاد الإذاعات الأوروبية، هانز هوفمان. قد مهدت لباقي المداخلات المبرمجة بما طرحته من أسئلة وإشكاليات جوهرية تتعلق بالذكاء الاصطناعي في ابعاده التكنولوجية. و الاخلاقية، والقانونية والانسانية، كمنتوج تكنولوجي أخذ يتحول مع الوقت، وبسرعة محسوسة إلى ضرورة. ثم إلى بديل نسبي للإنسان في العديد من الادوار، وربما حتى الوظائف، مع ما يحيط بذلك من مخاوف ومحاذير أخلاقية وقانونية.

ويطرح الخبراء ومسؤولو وسائل الإعلام العربية المشاركون في هذا المؤتمر الهام في مداخلاتهم وفي النقاش العام. جملة من الأسئلة الجوهرية حول المقاربة أو الرؤية العربية في التعاطي مع هذا المعطى التكنولوجي الجديد. وحدود القدرات المتاحة للتحكم فيه واستخدام تطبيقاته خاصة في الإعلام العربي، في ظل الفجوة الرقمية الكبيرة. القائمة بين البلدان العربية والدول المتطورة، وحتى فيما بين البلدان العربية نفسها، وكذا المخاوف والمحاذير الاخلاقية والقانونية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. خاصة في البيئة الاجتماعية العربية والإسلامية بما يميزها من خصوصية ثقافية؛ وهي إشكاليات يعتبرها المشاركون جوهرية. وجديرة بالتشريح، كما أن ما يقابلها من إجابات مباشرة وربما مستعجلة، يقتضي تعزيز الحضور الرقمي العربي في الفضاء العالمي. بالزيادة في إنتاج المحتوى الرقمي النوعي، والتأثير به في المنصات الرقمية العالمية، وانخراط السلطات العمومية في البلاد العربية. في دعم هذا المسار ماليا و تنظيميا، وفي التكوين، بما يسمح بتحقيق نتائج احسن، وربح الوقت في تضييق الفجوة الرقمية القائمة.

يشار أن المداخلات تتواصل على مدى يومين، وسيكون لوزير الإتصال محمد لعقاب، مداخلة هامة تختتم بها أشغال هذا المؤتمر الهام.

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