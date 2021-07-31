وزير الإتصال يشرف على إطلاق “القناة الشبابية “

أشرف وزير الاتصال، عمار بلحيمر، اليوم السبت، بمقر التلفزيون الجزائري، على إطلاق “القناة الشبابية ” بحضور المدير العام للتلفزيون العمومي شعبان لوناكل والمدير العام للإذاعة الوطنية محمد بغالي.

وفي بيان للوزارة قال بلحيمر: “إنّه لشرف عظيم أن نشهد سويًا اطلاق القناة الشبابية العمومية بعد أسابيع عن الذكرى الــ59 لعيدي الاستقلال والشباب “.

وأضاف الوزير: “اطلاق هذه القناة الموضوعاتية يأتي بعد سنة من توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتعلقة بتعزيز الإتصال المؤسساتي والصحافة العمومية بإطلاق قناة برلمانية وأخرى خاصة بالشباب “.

وبهذ المناسبة، قال وزير الاتصال :” يشرفني أن اتقدم لأسرة الاعلام الوطني بخالص التهاني، متمنيًا أن تساهم هذه المؤسسة الفتية في تعزيز المشهد الاعلامي التعددي التنافسي الحرّ والمسؤول”.

وهنّأ بلحيمر الشباب الجزائري بهذا المكسب، وتابع: “إني أدعوه للوفاء إلى الأسلاف الذين شرفوا مهنة الاعلام والاتصال، وأخلصوا لواجبهم الوطني والمهني لاسيما في ظلّ الظروف الصعبة التي مرّت بها بلادنا بدءًا بثورات المقاومة وثورة التحرير المجيدة ثم فترة الارهاب المقيت”.

واعتبر بلحيمر: “هذا الرصيد المشرف يعدّ محفّزًا لشبابنا من أجل الابداع والتحكم في الإعلام الجديد الذي أصبح واقعًا تقاس به مستويات الدول في التمكن من استعمال الرقمنة وبسط نفوذها الاعلامي على أوسع نطاق”.

كما لم يفوت الفرصة ليهيب: ” ببناتنا وأبنائنا إلى الاستثمار في الارادة السياسية الداعمة لتكافؤ الفرص والكفاءات في مختلف المجالات والتي تشكّل محورًا ذي اولوية في برنامج رئيس الجمهورية”.

وانتهى وزير الاتصال ليجدّد تهانيه لطاقم القناة والأسرة الاعلامية بقطاعيها العمومي والخاص، متمنيًا كل التوفيق والتألق”.