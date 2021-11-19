وزير الإتصال يعزي عائلة المدير العام السابق لمؤسسة البث الإذاعي والتلفزي عبد المالك حويو

بعث وزير الإتصال محمد بوسليماني برسالة تعزية ومواساة إلى عائلة المدير العام السابق لمؤسسة البث الإذاعي والتلفزي عبد المالك حويو. والذي وافتنه المنية صبيحة اليوم الجمعة عن عمر ناهز 79 سنة، إثر مرض عضال.

وجاء في مضمون الرسالة “ببالغ الاسى وعميق التأثر وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقى وزير الاتصال محمد بوسليماني، نبأ وفاة المدير السابق للمؤسسة الوطنية للبث الإذاعي والتلفزي، عبد المالك حويو. وأمام هذا المصاب الجلل أتقدم بأخلص عبارات التعازي والمواساة الى عائلة الفقيد، راجيا من العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان”.

وكان الفقيد قد تقلد العديد من المناصب على رأس مؤسسات عمومية وعلى رأسها مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي ببوزريعة مباشرة عقب انشاء هذه المؤسسة أول جويلية 1986. بالإضافة إلى مدير عام للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري. وأيضا ومدير السمعي البصري على مستوى وزارة الاتصال قبل أن يعين عضوا في سلطة الضبط السمعي البصري إلى غاية تقاعده.

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اشرف اليوم السبت وزير الإتصال عمار بلحيمر على مراسيم تنصيب سمير قايد مديرا عاما جديدا لوكالة الانباء الجزائرية. هذا في إطار إعادة تنظيم القطاع بعد إنهاء مهام فخر الدين بلدي المدير العام السابق للوكالة وتعيين سمير قايد خلفا له.

وشغل المدير العام الجديد صحفي سابق، كما تلقد منصب مدير جهوي للوكالة بالغرب الجزائري.

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