وزير الإتصال يعزي عائلة مراسلة جريدة النهار
قدم وزير الإتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، اليوم الثلاثاء، تعازيه لعائلة مراسلة جريدة النهار بسوق أهراس على إثر وفاتها صبيحة اليوم.
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