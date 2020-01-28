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وزير الإتصال يعزي عائلة مراسلة جريدة النهار

الوطني
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وزير الإتصال يعزي عائلة مراسلة جريدة النهار
بقلم النهار أونلاين

قدم وزير الإتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، اليوم الثلاثاء، تعازيه لعائلة مراسلة جريدة النهار بسوق أهراس على إثر وفاتها صبيحة اليوم.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=764284

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