وزير الإتصال يعزي في وفاة الباحث والمؤرخ الراحل “عبد المجيد مرداسي”

قدم وزير الإتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، تعازيه في وفاة الباحث والمؤرخ “عبد المجيد مرداسي”، الذي وافته المنية أمس الخميس عن عمر ناهز 75 سنة بعد صراع مع المرض.

وجاء في برقية تعزية وزير الإتصال “ببالغ الحزن و الأسى تلقى وزير الإتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، نبأ وفاة الباحث والمؤرخ، عبد المجيد مرداسي، طيب الله ثراه، الذي وافته المنية أمس الخميس عن عمر ناهز 75 سنة بعد صراع مع المرض”.

وأمام هذا المصاب الجلل، يقول وزير الإتصال”لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص التعازي و المواساة لعائلة الفقيد راجيا من الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته و رضوانه ويلهم أهله و ذويه جميل الصبر و السلوان”.

وحسب بيان لوزارة الاتصال، فقد تحصل الفقيد مرداسي على شهادة في التاريخ و دكتوراه دولة في علم الاجتماع، و شغل منصب بروفيسور بجامعة قسنطينة لعدة سنوات.

كما كان الفقيد أيضا كاتبا لعديد المقالات في الصحف الوطنية وألف عددا من الكتب حول الحركة الوطنية الجزائرية و حرب التحرير الوطنية و الموسيقى الجزائرية و تاريخ مدينة قسنطينة.

الفقيد سيشيع اليوم إلى مثواه الأخير بمقبرة قسنطينة