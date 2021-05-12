وزير الإتصال يعزي في وفاة الصحفية “فاطمة بلخير”

قدّم وزير الإتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، تعازيه الخالصة في وفاة الصحفية بالقناة الإذاعية الأولى فاطمة بلخير.

وحسب بيان للوزارة، فقد نعى الوزير وفة الصحفية والمنتجة بالقناة الإذاعية الأولى ” فاطمة بلخير” التي عرفت بتخصصها في مجال الفن و الثقافة لمدة تفوق الـ 20 سنة.

وأضاف البيان:”يتقدم وزير الإتصال الناطق الرسمي للحكومة “عمار بلحيمر” بأخلص عبارات التعازي والمواساة لعائلة الفقيدة ولكافة الأسرة الإعلامية في هذا المصاب الجلل، راجيا المولى تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وغفرانه ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان”.