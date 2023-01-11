وزير الإتصال يعزي في وفاة الصحفي حمزة بركاوي

قدم، وزير الإتصال، محمد بوسليماني، تعازيه في وفاة الصحفي حمزة بركاوي الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء.

الفقيد توفي بعد صراع مع مرض الملاريا الذي أصيب به أثناء تأدية مهامه بالكاميرون كإعلامي مكلف بتغطية أخبار المنتخب الوطني. خلال كأس أمم إفريقيا في الكاميرون شهر جانفي 2022. وبعد عودته الى الجزائر تضاعفت حالته الصحية واشتد عليه المرض.

وبهذا المصاب الجلل، تقدم وزير الإتصال بأخلص عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة لعائلة الفقيد ولكافة الأسرة الإعلامية. داعيا المولى عزوجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.